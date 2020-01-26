Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 6 çocuk, 9 saatte hastaneye götürüldü - Son Dakika
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Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 6 çocuk, 9 saatte hastaneye götürüldü

6 saat önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 6 çocuk, ekiplerin 9 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 6 çocuk, 9 saatte hastaneye götürüldü, System.String[]

Bitlis'in Mutki ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 6 çocuk, ekiplerin 9 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 45 kilometre mesafedeki Alkoyun köyünün Karşı mezrasında yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Muhammed Emir (3), Abdulmutalip (10), Sevgi (5), Esma (9), Rabia (1) ve Melek Çelik'i (7), hastaneye götüremeyen yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda çalışma başlattı. Çalışma sonucu yolun büyük bölümünü açan ekipler, köye 2 kilometre kala düşen çığ nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine köyde kızağa bindirilerek sağlık görevlilerinin beklediği alana getirilen çocuklara ilk müdahale burada yapıldı. Hasta çocuklar 9 saat süren çalışmanın ardından Mutki Devlet Hastanesine götürüldü.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi Mutki Kavakbaşı Şantiye Şefi Maşallah Derse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.00'de 112 Acil Sağlık ekiplerinin Alkoyun köyünde hasta olduğu bilgisi verdiğini söyledi.

Köy yolunun yüksek dağlardan geçtiği için tehlikeli olduğunu belirten Derse, "Burada çok fazla kar var. Bir kepçe bir greyder bir de kamyonetle yolu açmaya çalıştık. Yollar çok kötüydü. Gidebildiğimiz yere kadar gidip hastayı aldık. Gece gündüz hazır bekliyoruz. Acil bir şey olduğunda hemen müdahale ediyoruz." dedi.

Köy Muhtarı Felzullah Esenlik ise çocukların ateşinin çıktığını ve ishal olduklarını belirterek, "Çok halsiz düşüp kusmaya başladılar. Bizler de 112 ve Özel İdare ekiplerini aradık. Zorlu çalışmalar sonucu hastaları aldılar. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Bitlis, Mutki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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