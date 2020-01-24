Yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldular - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan Metin Zeren, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı eteğindeki Gözükara köyünde yaşayan 34 yaşındaki Zeren, göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Zeren'in yolu kar ve tipi nedeniyle bulunan köyden alınması için İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hasta Zeren'i Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Köy muhtarı Mehmet Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumun bildirilmesi üzerine hem sağlık ekiplerinin hem de karla mücadele ekiplerinin köye ulaşmak için çalışma başlattığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Yusuf Bayazıt da ihbarları değerlendirmek için gece gündüz nöbette olduklarını aktardı.

İlçe genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 40 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için iş makineleriyle saatlerce çalıştıklarını anlatan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz tabi ki de acil hastaları olan köyler ve rakımı yüksek yerleşim yerleri. 112 ekipleriyle koordineli şekilde çalışarak, yaklaşık 2 saatte köyümüzün yolunu açtık ve hastamızın hastaneye başarılı bir şekilde sevkini sağladık. Karla mücadele ekiplerimiz, kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için beş kola ayrılarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."