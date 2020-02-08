Yolu kardan kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastanelere ulaştırıldı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta, hastanelere ulaştırıldı.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde şeker hastası Metin Tuna (12), insülini bitince baygınlık geçirdi.
Hasta yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Karla kaplı yolda ambulansla köye ulaşamayan sağlık ekipleri de Gürün İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki köye giden İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarılan hasta, ambulansa aktarıldı.
Tuna, Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Suşehri
Suşehri ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kiziryurdu köyünde rahatsızlanan Ali Akkuş'un yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulansla yolda ilerlemekte sıkıntı çeken sağlık ekipleri, Suşehri İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.
Yolu açarak köye ulaşan İlçe Özel İdaresi ekipleri, hasta Ali Akkuş'u ambulansa nakletti.
Akkuş, 2 saate yakın süren operasyonun ardından Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.