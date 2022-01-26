DİYARBAKIR - Yolu kardan kapanan mahallede doğum yapan kadın ve bebeği için seferber oldular - Son Dakika

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum yapan kadın ve bebeği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Hani ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki hamile Remziye Balkılıç'ın sancısı olduğuna ilişkin ihbar yapıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle ilk olarak Sağlık Komuta Merkezi hekimleri tarafından kadının yakınlarına tıbbi danışmanlık desteği sağlandı.

Balkılıç'ın sancılarının artması ile doğum evde gerçekleşti.

Hastaya müdahale için bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin bulunduğu ambulans ise kar nedeniyle yolda kaldı.

İş makineleriyle yolun açılması ile ekipler, anne Balkılıç ve bebeğine ulaştı.

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve bebeği Dicle Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma helikopteri devreye girdi

Balkılıç ile bebeğinin doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Diyarbakır merkeze sevki için Sağlık Komuta Kontrol Merkezine gelen yeni ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Balkılıç ve bebeği ile yine aynı hastanede safra kesesi iltihabı (akut kolesistit) ön tanısıyla tedavi gören Hediye Beyaztaş, jandarma helikopteriyle kent merkezindeki hastanelere sağlık ekipleri eşliğinde transfer edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Münir Karaloğlu, "Tüm hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Bu zorlu kış şartlarında tüm kurumlarımızla hemşehrilerimizin yardımına koşmaya devam ediyoruz. Fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.