Üye Girişi
Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

25.01.2022 18:19

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan kırsal mahallede yaşayan hasta kadının ambulansa taşınması için belediye ekipleri seferber oldu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan kırsal mahallede yaşayan hasta kadının ambulansa taşınması için belediye ekipleri seferber oldu.

Çay Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fikriye Aslan'ın yakınları, yaşlı kadının solunum yetmezliği yaşadığını belirterek 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Kar nedeniyle eve ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu Hassa Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik yolu iş makineleriyle açarak sağlık ekiplerinin yaşlı kadına ulaşmasını sağladı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Aslan, Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

YORUMLAR
500

Hatay, Hassa, Çay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika


"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
HDP'li 11 milletvekiline ait 13 fezleke TBMM'de HDP'li 11 milletvekiline ait 13 fezleke TBMM'de         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
18:22 HDP'li 11 milletvekiline ait 13 fezleke TBMM'de
18:22 Restoran ve Ekrem İmamoğlu, gündemi altüst eden balıkçı ziyaretini doğruladı!
18:21 "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız
18:02 İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak
18:00 Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü
17:55 Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında
17:47 Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 18:26:57. #1.11#
SON DAKİKA: Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement