Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan kırsal mahallede yaşayan hasta kadının ambulansa taşınması için belediye ekipleri seferber oldu.
Çay Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fikriye Aslan'ın yakınları, yaşlı kadının solunum yetmezliği yaşadığını belirterek 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
Kar nedeniyle eve ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu Hassa Belediyesine bildirdi.
Belediye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik yolu iş makineleriyle açarak sağlık ekiplerinin yaşlı kadına ulaşmasını sağladı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Aslan, Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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