Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan vatandaş için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan vatandaş için seferber oldular - Son Dakika

Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan vatandaş için seferber oldular

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan vatandaş, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan vatandaş, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 17 kilometre mesafedeki Köycük mezrasında rahatsızlanan 33 yaşındaki Yasin Kırmızıtaş'ı kar nedeniyle yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından mezranın yolunu ulaşıma açtı.

Sağlık ekiplerinin ulaştığı Kırmızıtaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Kemal Kırmızıtaş, gazetecilere, yol kapalı olduğu için oğlunu hastaneye götüremediklerini belirterek, "Akşam oğlum aniden rahatsızlandı. Yolumuz kardan dolayı kapanmıştı. Bunun için yardım istedik. Çok geçmeden yolumuzu açtılar. Ambulans gelip hastamızı aldı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan vatandaş için seferber oldular

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:53 Kaynak: AA
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