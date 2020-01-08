Yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki işçiye ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki işçiye ulaşıldı - Son Dakika

Yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki işçiye ulaşıldı

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, çalıştıkları güneş enerji santralinde iki gün mahsur kalan işçilere ulaşıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, çalıştıkları güneş enerji santralinde iki gün mahsur kalan işçilere ulaşıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta özel bir şirkete ait tesiste görevli iki bekçi, yoğun kar yağışı yüzünden yol kapandığı için evlerine gidemedi.

İş yerlerinde iki gün mahsur kalan bu kişiler, kar sularını eriterek su ihtiyaçlarını karşıladı.

Bozüyük Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolu açıp işçilere ulaşarak yiyecek ikramında bulundu.

Bekçiler, belediye görevlilerine teşekkür etti.

Yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki işçiye ulaşıldı

Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:49 Kaynak: AA
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