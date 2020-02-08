Yolu kardan ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuğun imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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Yolu kardan ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuğun imdadına ekipler yetişti

6 saat önce

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Uzunveli köyünde 9 yaşındaki hasta Dilara Doğan için ekipler seferber oldu.

Yolu kardan ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuğun imdadına ekipler yetişti, System.String[]

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Uzunveli köyünde 9 yaşındaki hasta Dilara Doğan için ekipler seferber oldu.

Doğan ailesi, çocukları Dilara'nın şiddetli karın ağrısı ve durumunun gittikçe kötüleşmesi nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgede günlerdir etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olduğu için köye gidemeyen sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.

Dilara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dilara Doğan, Acil Servis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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