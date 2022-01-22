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Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

22.01.2022 10:03

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köy ve mahallelerdeki hastalara paletli ambulansla ulaşılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köy ve mahallelerdeki hastalara paletli ambulansla ulaşılıyor.

İlçeye bağlı Koşmapınar köyü Yukarı Oday Mahallesi'nde yaşayan Aydın Yalçın, göğüs ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Köy yolundaki kar kalınlığının 80 santimetreyi bulması nedeniyle zor yolları paletli ambulansla aşan sağlık ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren yolculuk sonunda hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Yalçın, daha sonra Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

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Kastamonu, Bozkurt, Aydın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KASTAMONU - Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika
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