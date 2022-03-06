Yolu karla kapanan köydeki KOAH hastası için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yolu karla kapanan köydeki KOAH hastası için ekipler seferber oldu

06.03.2022 15:41
Yolu karla kapanan köydeki KOAH hastası için ekipler seferber oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan Kantarkaya köyünde rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan Kantarkaya köyünde rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kantarkaya köyünde yaşayan KOAH hastası Abdurrahman Coşkun rahatsızlanınca hastaneye gitmek istedi.

Coşkun, yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemeyince Karlıova Belediyesinden yardım istedi.

Belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Coşkun, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Coşkun'un oğlu Erdal Coşkun, ekiplere teşekkür ederek, "Belediye ekipleri sağ olsunlar geldiler, iki metre kar kalınlığını aşarak yollarımız açtılar. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." dedi.

Belediyede personel şefi Önder Bingöl ise Kantarkaya köyünde hasta ihbarı alınca hemen yola çıktıklarını belirtti.

Bingöl, "Kar kalınlığının iki metre olduğu köyde üç saatlik çalışma sonucu hastamızın 112 Acil Servis aracılığıyla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılmasını sağladık." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Karlıova, Bingöl, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu karla kapanan köydeki KOAH hastası için ekipler seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yolu karla kapanan köydeki KOAH hastası için ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement