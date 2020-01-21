Yolu karla kaplı köyde doğum sancısı tutan kadın 2 saatte hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı köyde doğum sancıları tutan kadın, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Doğan köyünde oturan 33 yaşındaki Hülya Bulut'un doğum sancılarının artması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bilgisi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yolu kardan temizlenen köydeki kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak Pervari Devlet Hastanesine getirildi.
İki saati aşkın süren mücadele sonucunda getirildiği hastanede beşinci çocuğunu dünyaya getiren Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.