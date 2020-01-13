Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular - Son Dakika

Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular

19 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan öğretmen, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan öğretmen, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçeye bağlı Doğanköy'de, Doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Abuzer Çalış, okuldan eve dönerken buzlanan yolda düşerek yararlandı.

Çalış'ın yaralandığı bilgisinin 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletilmesiyle ekipler harekete geçti.

Köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle devreye giren İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen Çalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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