YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

22.05.2022 14:37

KAYSERİ'de, aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabancayla yolu kesilerek, başından vurulan taksi şoförü Musa K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabancayla yolu kesilerek, başından vurulan taksi şoförü Musa K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Musa K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Emre T. ise, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. (DHA)

1 HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Kayseri'de, Emre T. (18) tarafından tabancayla öldürülen Musa Korkut cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Musa Korkut'un Emre T.'nin babası Atabey T.'ye ait takside 1 hafta önce işe başladığı öğrenildi. Olay günü de Musa Korkut ile Atabey T.'nin araçta seyir halindeyken para meselesi nedeniyle tartıştıkları, bu sırada Emre T.'nin otomobil ile gelerek, yolu kestiği ve babasıyla tartışan Musa Korkut'u başından vurarak öldürdüğü belirtildi. Olay sonrası baba ve oğlu gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Emre T.'nin cinayeti, Musa Korkut'un babasıyla tartışması nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Atabey T.'nin ise, oğluna engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği kaydedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Evli 1 çocuk babası Musa Korkut ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)

YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YOLU KESİLEREK BAŞINDAN VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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