Yolu kesilerek dövülen market müdürü yoğun bakımda - Son Dakika

GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde, bir markette müdür olan Burak Kesler (29), mesai bitiminde yolunu kesen 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Durumu ağır olan Kesler, yoğun bakımda tedaviye alınırken, yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırganların serbest bırakılmasına baba Feridun Kesler, tepki gösterdi.

Olay, 1 Haziran pazartesi akşamı, ilçe merkezinde yaşandı. Bir marketler zincirinin ilçe merkezindeki şubesinde müdür olarak görev yapan Burak Kesler'inn yolu, iş çıkışı 3 kişi tarafından kesildi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan sözlü tartışmanın ardından 3 kişi, Kesler'i yumruklamaya başladı.Saldırganların elinden kurtulup kaçmayı başaran Kesler, ilçe emniyet müdürlüğüne sığındı. Şikayetçi olduktan sonra da kendi imkanlarıyla ilçe devlet hastanesine gitti. İlk tedavisinin ardından evine gönderilen Kesler, sabaha karşı fenalaştı. Bu kez ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Kesler, durumu ağırlaşınca, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burak Kesler, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRGANLARIN SERBEST KALMASINA TEPKİ

Saldırı haberinin ardından yaşadıkları Gümüşhane'nin Köse ilçesinden gelip oğullarının tedavi altındaki hastane önünde bekleyişlerini sürdüren ailesi, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Oğlunun yoğun bakımda uyutulduğunu ve iç kanamasının sürdüğünü anlatan baba Feridun Kesler, "Kimseye bir zararı dokunmayan oğlumu bu şekilde darp edenlerin bırakılmalarındaki amaç nedir? Bunu açıklasınlar. Adaletin bileceği bir durum ama biz de öğrenmek istiyoruz. Neden serbest kaldılar? Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Çünkü bu eziyet kimseye yapılmaz" dedi.