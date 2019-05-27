Son Dakika Haberleri: Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

2 saat önce

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinden SGK işlemleri için gelen Abdullah Yiğit (67), öğle arasında kent merkezine kestirme yoldan ulaşmak isterken merdivenlerden düşerek yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu, System.String[]
DÜZCE'nin Yığılca ilçesinden SGK işlemleri için gelen Abdullah Yiğit (67), öğle arasında kent merkezine kestirme yoldan ulaşmak isterken merdivenlerden düşerek yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yığılca'da oturan Abdullah Yiğit, SGK işlemleri için Düzce şehir merkezine geldi. Öğle arası olduğu için SGK binasında işlem yapılmadığını öğrenen Yiğit daha sonra zaman geçirmek için kent merkezine gitmek istedi. Kurum binasının yanında bulunan metruk binanın merdivenlerinden ana caddeye çıkmaya çalışan Abdullah Yiğit merdivenlerden düşerek yaralandı. Yiğit'in yardım çağrısını duyan çevredekiler durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Abdullah Yiğit, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:38 Kaynak: DHA
Düzce, Yığılca, Sosyal Güvenlik Kurumu, Abdullah Yiğit, Güncel
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