Son dakika haberi! Yolu onkoloji servisinden geçen anneler, kanserli çocuklar ve ailelerine destek veriyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Yolu onkoloji servisinden geçen anneler, kanserli çocuklar ve ailelerine destek veriyor

29.03.2021 10:59

Son dakika haberi... İzmir'deki hastanelerde tedavi görüp iyileşen kanser hastası çocukların anneleri, güç birliği yaparak, kanser hastası çocuklar ve aileleriyle dayanışmak için el işi ürünler üretip satışını yapıyor.

İzmir'deki hastanelerde tedavi görüp iyileşen kanser hastası çocukların anneleri, güç birliği yaparak, kanser hastası çocuklar ve aileleriyle dayanışmak için el işi ürünler üretip satışını yapıyor.

Kanserle mücadele eden evlatlarını hastanedeki yataklarının yanı başında aylarca bekleyen Pelin Aydoğ, Şerife Gürdal, Leyla Alak ve diğer gönüllü anneler, aynı yoldan geçen annelere destek olmak için kampanya başlattı.

Çocukların bebek bezi, ıslak mendil, peçete ya da gıda ihtiyaçlarını gidermek isteyen yardımsever anneler, banyo lifi, takı gibi el emeği ürünleri yapıp satmaya karar verdi.

Kanseri yenen çocuklarıyla onkoloji servislerini ziyaret eden anneler, kampanya sayesinde aldıkları temel ihtiyaç ürünlerini, hediyelerini ve iyileşme umudunu hastane odalarında, koridorlarında bekleyen ailelere dağıtıyor.

Emir'in kök hücre arayışı ile başladı

Balçova ilçesinde yaşayan ve henüz 8 aylıkken Akut Miyeloid Lösemi (ALM) tanısı alan Emir'in annesi Şerife Gürdal, AA muhabirine, hikayelerinin kök hücre donörü arayışıyla başladığını anlattı.

Donör arayışı sürecinde "Emir'in Nakil Günlüğü' adlı bir hesap altında sosyal medyada kampanya başlattıklarını kaydeden Gürdal, kısa sürede çok sayıda hayırseverden maddi yardım teklifi aldıklarını aktardı.

Gürdal, maddi yardıma ihtiyaçları olmadığını, kök hücre bağışçısı aradıklarını, ancak hastanelerde ihtiyaç sahibi ailelerle de karşılaştıklarını kaydederek, "Hastanede kaldığımız dönemde diğer hasta çocukların anneleriyle bağ kurduk. Yardım teklifleri gelince hastanedeki anneler aklıma geldi. Onlar için köprü olduk. Oğlum nakil olup sağlığına kavuşunca da hastanede kalan insanlara destek vermeyi sürdürmek için kendime söz verdim." dedi.

Çocuğu iyileşen annelerin de kendisine katılmaya başladığını ve gönüllü olarak el işi ürünler yaptıklarını anlatan Gürdal, satıştan elde edilen geliri de yine kanser tedavisi sürecindeki ailelerin ihtiyaçları için kullandıklarını belirtti.

Gürdal, ailelere verdikleri desteğin sadece maddi ihtiyaçlarla sınırlı olmadığına vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hastaneye Emir ile beraber gidiyorum. 'Bu çocuğun yaşaması mucize.' diyorum. Çünkü doktorlar bize çok olumsuz şeyler söylemişti. Oradaki annelere yaşadıklarımızı anlatıp moral veriyorum. Hastanede yattığı için sıkılan çocuklar oluyor, doktor izin verirse onları gezdiriyorum. Şehir dışından çocuklarının kanser tedavisi için gelen ailelere evimi açıyorum. Böylece dostluklarımız da büyüyor."

Şerife Gürdal, kanserle mücadeleyi kazanan anneler olarak hazırladıkları ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden satışa sundukları bilgisini verdi.

Ecrin hasta arkadaşlarına moral veriyor

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinde (DEÜ) osteosarkom (Kemik kanseri) tedavisi gören 10 yaşındaki Ecrin'in annesi Pelin Aydoğ ise kızının iyileşmeye başladığını, yatarak tedavinin sonlandığını şimdi haftada iki kez koruyucu kemoterapi için hastaneye gittiklerini ifade etti.

Kızının ölümle yüz yüze geldiğini dile getiren Aydoğ, "Çocuğum 4 ay yürüyemedi. Büyük bir imtihan. İmtihanın içindeyken yanımızda olanlara vefa borcumuzu ödüyoruz. Ufak tefek el işi ürünler satışa çıkarıyor ve elde ettiğimiz gelirle aynı imtihandan geçenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Pelin Aydoğ, şimdi hastaneye gittiklerinde Ecrin'in onkoloji veya hemotoloji bölümündeki çocuklara, annelere ihtiyaç malzemesi ve hediyelerini dağıttığını da aktardı.

Kemoterapi tedavisiyle lösemiyi yenen 13 yaşındaki Sümeyye'nin annesi Leyla Alak ise "Şu an kızımın sağlığı iyi. Artık hastanede kalmak zorunda değiliz. Ama hastane sürecinde bizim de manevi desteğe ihtiyacımız oldu. Çocuğu kansere yakalanan anneler çok acı çekiyor. Biz orayı unutmuyoruz ve desteklerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi! Yolu onkoloji servisinden geçen anneler, kanserli çocuklar ve ailelerine destek veriyor
Son dakika haberi! Yolu onkoloji servisinden geçen anneler, kanserli çocuklar ve ailelerine destek veriyor
Son dakika haberi! Yolu onkoloji servisinden geçen anneler, kanserli çocuklar ve ailelerine destek veriyor
Son dakika haberi! Yolu onkoloji servisinden geçen anneler, kanserli çocuklar ve ailelerine destek veriyor

Kök Hücre, Hastane, Kanser, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yolu onkoloji servisinden geçen anneler, kanserli çocuklar ve ailelerine destek veriyor - Son Dakika


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