Yolu şaşıran sürücü ölümden döndü - Son Dakika

Yolu şaşıran sürücü ölümden döndü
Tokat'ta yön levhalarını şaşırarak yol çalışmalarının olduğu alana girerek iş makinesine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ölümden döndü.
Tokat'ta yön levhalarını şaşırarak yol çalışmalarının olduğu alana girerek iş makinesine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre,Tokat çevre yolu Geyraz mevkinde yol çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, yön levhalarını karıştıran sürücü korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Buhari P. (38) idaresindeki 60 NG 822 plakalı Wosvagen Transporter marka araçla bir süre ilerledikten sonra yol çalışmaların olduğu alana uçtu. İş makinesine çarpan araçtan yaralı olarak kurtulan şahıs kendi imkanları ile yol kenarına çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri tarafından yaralı sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine sevk edildi. Trafik ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı. Mahalle sakinlerinden Ali Susam, sesle birlikte kazayı fark ettiğini ifade ederek, "Bahçeyi sularken büyük bir gürültü ile ses duydum. Aşağıya indiğimde bu aracın resmen buraya uçtuğunu fark ettim. Araçta kimse yoktu. Şoför araçtan çıkmıştı. Ambulansı polisi aradık, ekipler geldi. Çok şükür kimsede önemli bir şey yok. Trafiğe kapalı yola girmiş. Bu yola giriş yasak. Neyse ki kendisinde bir şey yok" dedi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:46
Kaynak: İHA
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