Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar - Son Dakika

- Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar

Plakalarını kapatarak drift yapan araçlar cezadan kaçamadı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki akşam yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçlar drift yaparak tehlikeye neden oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, plakalarını kapatarak drift yapan araçlar jandarma ekipleri tarafından belirlenerek cezadan kaçamadı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Aktoprak mevkiinde önceki akşam saatlerinde yolu kapatan düğün konvoyundaki araçlar, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptılar. Drift yapan araç sürücülerinin plakalarını kapatarak önlem aldıkları gözlenirken, bir süre sonra yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştılar. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yapılan sıkı takip sonucu drift yapan araçlara 8 bin 222 TL para cezası kesildi. Araçlar 6 ay boyunca bağlanırken, sürücülerinin ehliyetlerine ise 6 ay el konuldu.