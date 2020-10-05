Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar - Son Dakika

Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar

- Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar Plakalarını kapatarak drift yapan araçlar cezadan kaçamadı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki akşam yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçlar drift yaparak tehlikeye neden oldu.

- Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar

Plakalarını kapatarak drift yapan araçlar cezadan kaçamadı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki akşam yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçlar drift yaparak tehlikeye neden oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, plakalarını kapatarak drift yapan araçlar jandarma ekipleri tarafından belirlenerek cezadan kaçamadı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Aktoprak mevkiinde önceki akşam saatlerinde yolu kapatan düğün konvoyundaki araçlar, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptılar. Drift yapan araç sürücülerinin plakalarını kapatarak önlem aldıkları gözlenirken, bir süre sonra yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştılar. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yapılan sıkı takip sonucu drift yapan araçlara 8 bin 222 TL para cezası kesildi. Araçlar 6 ay boyunca bağlanırken, sürücülerinin ehliyetlerine ise 6 ay el konuldu.

Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar
Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar
Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar
Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar
Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar
Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar

Ortahisar, Jandarma, Trabzon, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolu trafiğe kapatarak böyle drift yaptılar - Son Dakika

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