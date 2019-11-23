Son Dakika Haberleri: Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... "Ben torunlarımı böyle okutuyorum"
Son Dakika Yerel Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... 'Ben torunlarımı böyle okutuyorum' - Son Dakika

Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... "Ben torunlarımı böyle okutuyorum"

6 saat önce

Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler.

Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... "Ben torunlarımı böyle okutuyorum"

EDİRNE - Edirne'de 'hastayız yol paramız yok' diyerek sürücülerin duygularını sömüren kadınlar saniye saniye görüntülendi.

Edirne'de, Kıyık Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı bir kadını bahane ederek sürücülerin duygularını sömürdü. Araçları durdurup, "hastaneden çıktık yol paramız yok yardım eder misiniz? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gideceğiz annem Alzheimer hastası" diyen kadın, sürücülerden para talep etti. Yaşanan tüm bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kendini görüntüleyen gazetecilerden özür dileyen yaşlı kadın görüntülerin silinmesini istedi. Kadın yanındaki annesinin Alzheimer hastası olduğunu öne sürerken yaşlı kadın ise bağırsak hastası olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın daha sonra yemin ederek "ben torunlarımı böyle dilenerek okutuyorum" dedi.

Şikayet üzerine dilenci kadınlar, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmanın ardından söz konusu kadınlar, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, kadınlara kabahatler kanunu maddeleri gereğince 153 TL para cezası uygulandı.

Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... Ben torunlarımı böyle okutuyorum

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolu trafiğe kapatıp böyle dilendiler... "Ben torunlarımı böyle okutuyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]