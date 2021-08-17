Yolun bittiğini fark etmedi, yol yapım çalışma alanına daldı - Son Dakika

Bursa'da yolun devam ettiğini zanneden sürücünün kullandığı otomobil yol yapım çalışma alanına uçarak takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde, yeni İznik Belediye binasının karşı tarafında devam eden yeni yol çalışmalarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Ü. idaresindeki 16 ACV 033 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü yolun bittiğini fark edemedi. Süratli bir şekilde devam eden otomobil yol çalışma alanına uçarak takla attı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Takla atan otomobilden sürücü Ferhat Ü. çevredekilerin yardımı ile hafif yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İlkay Altay - Mehmet Buldu/İHA)