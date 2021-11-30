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Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı - Son Dakika

Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı

30.11.2021 10:55

ANTALYA'da, yolun bittiğini fark etmeyip, ağaca çarparak, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Çayır (25), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ANTALYA'da, yolun bittiğini fark etmeyip, ağaca çarparak, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Çayır (25), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı spor salonundan mesai sonrası 07 AGC 824 plakalı otomobille ayrılan Mustafa Çayır, arkadaşlarını evlerine bırakıp, kendi evine gitmek üzere yola çıktı. Gazi Bulvarı yan yoldan Aksu yönüne giden Çayır, yolun bittiğini fark etmeyince otomobille palmiye ağacına çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Çayır, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Yapılan inceleme sonrası otomobil, çekiciyle kaldırılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.


Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı
Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı
Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı
Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı
Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı
Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı

Antalya, Polis, Gazi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolun bittiğini fark etmeyince otomobiliyle takla attı - Son Dakika


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