YOLUN BUZLANMASINA KARŞI SOLÜSYONLU FISKİYELİ ÇÖZÜM - Son Dakika

KONYA'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaya karşı, yolun kenarına yerleştirilen fıskiyelerden akan solüsyonla buzun çözülmesi sağlanıyor.

Kentte geçen cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, beraberindeki soğuk havayla birlikte yolların buzlanmasına neden oluyor. Meram Belediyesi de yaptıkları AR-GE çalışması sonucu buzun çözülmesini sağlayan solüsyon üretti. Yolun kenarına yerleştirilen fıskiyelerden akan solüsyon buzun çözülmesini sağlıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, cep telefonuyla uzaktan otomasyon sistemiyle çalışabildiğini belirtti. Sistemi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki 600 metrekarelik alanda uygulamaya başladıklarını ifade eden Kavuş, "Kendi tesislerimizdeki AR-GE çalışmaları sonrası buzlanmaya karşı yeni bir sistem geliştirdik. Bu kapsamda buzlanmanın tehlikeli oluşturabileceği, yoğun kullanılan caddelerimizin refüjlerine rötar fıskiyeler yerleştireceğiz. İlk kez Gödene Mahallemizde deniyoruz. Buradaki solüsyon dolu tankımızla caddeye belirli aralıklarla solüsyon işlemi gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda buzlanma riski olan günlerde sistemi uzaktan otomasyon şeklinde çalıştırıyoruz ve burada bir personel ihtiyacımız da oluşmuyor. İşlemin sonucunda caddenin sürekli açık kalmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Projeyi yürüten Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Hasan Kelek de "Hanedan Caddesindeki deney amaçlı kurulan solüsyon sisteminin günlük kapasitesi 45 tondur. Solüsyonu kendi müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. 600 metrekarelik alanda deneme proje olarak yaptık. Sistem tamamen uzaktan kontrol bağlantısıyla çalışmakta olup herhangi bir personel gücü olmadan telefon bağlantısıyla ve 7/24 kamera sistemi dahilinde aktif olarak kullanılıyor." dedi.

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