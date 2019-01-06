Son Dakika Haberleri: Yolun Karşına Geçmek İsterken Otomobil Çarptı

Yolun Karşına Geçmek İsterken Otomobil Çarptı

42 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elmas Türkoğlu (49) yaralandı.

Yolun Karşına Geçmek İsterken Otomobil Çarptı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elmas Türkoğlu (49) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gülüç Köprüsü'nde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 67 TN 776  plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Türkoğlu'na çarptı. Kazanın şiddetiyle Türkoğlu otomobilin camına çarparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Elmas Türkoğlu, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türkoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ali K., kadının karşıya geçen eşinin arkasından bir anda yola atladığını ileri sürdü. Ali K., ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

Zonguldak, Türkoğlu, Güncel
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