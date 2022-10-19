Yolun karşısına geçen bisikletli çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçen bisikletli çocuğa otomobil çarptı

19.10.2022 23:09
Yolun karşısına geçen bisikletli çocuğa otomobil çarptı

Sakarya'nın Karası ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Sakarya'nın Karası ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yalı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karası Terminali istikametinden İstanbul Caddesi istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 06 BKL 002 plakalı Toyota marka otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki T.S.B.'ye çarptı. Kazada çocuk metrelerce sürüklenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 12 yaşındaki çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobilin çarpması ve çocuğun metrelerce sürüklenmesi yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Vatan Caddesi, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçen bisikletli çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika

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