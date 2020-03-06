Yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Demir'e (60) tüp yüklü kamyon çarptı.

Yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı, System.String[]

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Demir'e (60) tüp yüklü kamyon çarptı. Demir'in ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yeşildirek Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Demir'e, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tüp yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Halime Demir'in ağır yaralandığı kazanın meydana geldiği yolda sık sık kazaların yaşandığını dile getiren esnaf Emin Avcı, "Burada kazanın yaşanmadığı gün geçmiyor. Ben burada 35 yıldır esnafım. Defalarca iki mahallenin ortasından geçen bu yola bir köprü yapılması için talepte bulunduk ama bir türlü yapılmıyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına tüp yüklü kamyon çarparak ağır yaralandı. Üst geçit olmayınca ölüm yolunda kazasız gün geçmiyor" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Mahalle sakinlerinin tepkisine yol açan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon sürücüsünün yakalanması için ise polis çalışma başlattı.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:37 Kaynak: DHA
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