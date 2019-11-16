Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı
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Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

6 saat önce

Karabük'te yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı, System.String[]

Karabük'te yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bu sırada Akyüz'ün olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, yakınlarına durumunun iyi olduğu haberi verdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Karabük - Safranbolu karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Feride Akyüz'e (55), Ramazan O.'nun kullandığı 34 ZJ 1618 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Akyüz yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Feride Akyüz, ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerinden geçmekte olan AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'te kaza yapan sürücüye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yaralı hakkında polislerden ise bilgi aldı.

Bu sırada polisin inceleme yaptığı sırada Feride Akyüz'ün cep telefonu çaldı. Telefonu açan trafik polisi, arayan kişiye annesinin kaza geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

(Yasin Erdem/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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