Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adama Otomobil Çarptı

Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adama Otomobil Çarptı

37 dakika önce

Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 92 yaşındaki adama otomobil çarptı.

Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 92 yaşındaki adama otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada şahıs ağır yaralanırken, şapkası ise otomobilin ön camında kaldı. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sivas bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 38 GR 253 plakalı otomobil, tramvaydan inerek karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola çıkan 92 yaşındaki Bekir Ö.'ye çarptı. Otomobilin kaputunda bir süre giden Bekir Ö., daha sonra aracın durmasıyla yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Bekir Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından Bekir Ö.'nün şapkasının ön camda kaldığını gören vatandaşlar ise kahroldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Sivas, Alparslan Mahallesİ, Kayseri, Güncel
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