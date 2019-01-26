Yolun Karşısına Geçen Yayaya Taksi Çarptı
43 dakika önce
ANKARA'da karşıdan karşıya geçerken taksinin çarptığı bir kişi yaralandı.
ANKARA'da karşıdan karşıya geçerken taksinin çarptığı bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çankaya
ilçesi Ayrancı
Mahallesi'nde meydana geldi. Dikmen
Caddesi üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası'nın önünde yolun karşısına geçmeye çalışan M.H.'ye o esnada İsmet İnönü
Bulvarı yönünde ilerleyen 06 T 1971 plakalı taksi çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan M.H. yerde hareketsiz kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan M.H., ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri bir şeridi araç geçişine kapanan yolda trafik önlemi aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:17 Kaynak: DHA
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