Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yolun karşına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:40 Kaynak: İHA
'in Altıeylül
ilçesinde yolun karşına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Bursa
karayolunda A.G. yönetimindeki 10 ABA 1868 plakalı araç, Tankçiftliği Mahallesi mevkiinde yaya olarak bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Başaran'a (78) çarptı. Kazada Arif Başaran olay yerinde hayatını kaybetti. Araç
sürücüsü A.G hakkında jandarma ekiplerince gözaltına alırken, kısa süreli olarak trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. - BALIKESİR
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