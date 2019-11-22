Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adam aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adam aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Havza ilçesi otogar yanında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 6 çocuk babası Rahmi Çil (79), Havza ilçesindeki oğlunu ziyaret edip cuma namazını kıldıktan sonra evine gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Çil, Havza Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam bu akşam hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Vezirköprü, Samsun, Havza, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feci kaza: İki kız kardeş hayatını kaybetti
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 03:30:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]