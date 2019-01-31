Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçerken Ayağı Takılarak Düşüp Otomobilin Altında Kaldı

Yolun Karşısına Geçerken Ayağı Takılarak Düşüp Otomobilin Altında Kaldı

19 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçerken ayağı takılarak düşüp otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Yolun Karşısına Geçerken Ayağı Takılarak Düşüp Otomobilin Altında Kaldı, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçerken ayağı takılarak düşüp otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece 00.40 sıralarında meydana geldi. Kemer Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dövmeci dükkanını işleten Demir Özergin (47) işi bittikten sonra ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte iş yerinde yemek yiyip vakit geçirdi. Gece yarısı Özergin'in ailesi yakında bulunan evlerine yürüyerek gitmeye hazırlandı ve yolun karşısına geçti. İddiaya göre bu sırada Demir Özergin, personeline dükkandaki bir eşyayı almasını söyledi. Personel dükkana yönelirken kendisi de refüjün üzerinden atlayarak dükkana yönelen Demir Özergin, yine iddiaya göre ayağı takılarak yola düştü ve o anda caddeden geçmekte olan S.K. idaresindeki otomobilin altında kaldı.

Eşi ve çocuklarının gözü önünde meydana gelen kazada başından yaralanan Demir Özergin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özergin'in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi. Özergin'in kısa süre önce bir arkadaşına "Ölürsem beni Kemer'de toprağa verin" dediği öğrenildi. Özergin, Kemer'de defnedilecek.

Öte yandan, kazaya karışan ve alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsü S.K. (59) ise polis tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Merkez, Antalya, Kemer, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hortum Felaketinde Kaybolan Buse'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürek Burktu Ünlü Şarkıcı Pınar Aylin, Bacağını Kırdı

Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor 16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:39:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçerken Ayağı Takılarak Düşüp Otomobilin Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]