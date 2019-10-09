Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçerken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

1 saat önce

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçerken canından oldu, System.String[]

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Tekirdağ- Muratlı yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki M.Ö.'ye Muratlı'dan Tekirdağ istikametine gelen 35 AGR 455 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirlerken jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Savcılık incelemesi ardından şahsın cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu
İBB'den metrobüs açıklaması: 12 yılını dolduran araçlar filodan çıkartılacak Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı E-5'te ilginç kaza! İETT şoförü kendisine çarpan aracı bariyerlere sıkıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken canından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]