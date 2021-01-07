Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu

07.01.2021 08:06

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu Çorum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın saniyelerle ezilmekten kurtuldu.

Çorum'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Aralık ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Kazaların çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.

KGYS'ye yansıyan görüntüde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıyor. Önce orta refüje çarpan otomobil daha sonra karşı şeride geçiyor. Bu esnada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın da, üzerine gelen otomobili görüyor ve geriye doğru kaçıyor ve aracın kendisine çarpmaktan son anda saniyelerle kurtuluyor.

(TG-BÖ-MÇ-Y)

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Otomobil, Kadın, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika


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