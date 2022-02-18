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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI - Son Dakika

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI

18.02.2022 15:37

KONYA'da yolun karşısına geçmeye Seyit Ali İ. (82), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'da yolun karşısına geçmeye Seyit Ali İ. (82), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Geriye ise yola savrulan lastik ayakkabıları kaldı.

Kaza, saat 11.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Turgutreis Mahallesi Karaman Caddesi Altıyol Köprüsü girişinde meydana geldi. E.U., yönetimindeki 42 ES 932 plakalı hafif ticari araç, yolun karşına geçmek Seyit Ali İ.'ye çarptı. Kazada yaralanan Seyit Ali İ., çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Seyit Ali İ.'den geriye yola savrulan lastik ayakkabıları kaldı. Sürücü E.U. da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI

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Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI, GERİYE AYAKKABILARI KALDI - Son Dakika
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