Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı muhtar öldü - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı muhtar öldü

15.06.2022 11:01
Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı muhtar öldü

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (59), hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (59), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aydın- Denizli kara yolu Ovaköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Efeler ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ali İnanç'a Nazilli'den Efeler yönüne giden Ahmed E.'nin (44) kullandığı 79 MA 180 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yaralanan İnanç, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İnanç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Araç sürücüsü Ahmed E. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Yeniköy, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı muhtar öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı muhtar öldü - Son Dakika
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