YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık (40), yolcu minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 02 M 0293 plakalı minibüs, yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık'a çarptı. Kazada yaralanan Erkan Arık, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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