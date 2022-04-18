YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Son Dakika
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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

18.04.2022 13:13

ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık (40), yolcu minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık (40), yolcu minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 02 M 0293 plakalı minibüs, yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık'a çarptı. Kazada yaralanan Erkan Arık, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

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Adıyaman, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Son Dakika


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