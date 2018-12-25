Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçerken Motosikletin Çarpmasıyla Öldü

Yolun Karşısına Geçerken Motosikletin Çarpmasıyla Öldü

2 saat önce

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Arslan (88), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun Karşısına Geçerken Motosikletin Çarpmasıyla Öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Arslan (88), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Orhan G., polis tarafından gözaltına alındı. 

Kaza, gece saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi Beri Köprü kavşağında meydana geldi. Orhan G.'nin kullandığı 02 BA 657 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Arslan'a çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle yola savrulup, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Arslan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Arslan'ın cansız bedeni, hastanenin morguna konuldu. Motosiklet sürücüsü Orhan G. ise sorgulanmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:52 Kaynak: DHA

Motosiklet, Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı

Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:07:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçerken Motosikletin Çarpmasıyla Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]