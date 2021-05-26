Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

26.05.2021 07:01
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'da dikkatsiz vatandaş karşıdan karşıya geçerken, otobüsün çarpması sonucu yaraladı.

Bursa'da dikkatsiz vatandaş karşıdan karşıya geçerken, otobüsün çarpması sonucu yaraladı. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A, karşıdan karşıya geçmek istedi. Dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçen A.A., otobüs şoförünün çarpması sonucu ön cama vurarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.A'nın durumunu ciddiyetini korurken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar ise A.A'nın dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçtiğini ve otobüs şoförünün hatasının olmadığını dile getirdi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Osmangazi, Polis, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika


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