Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan babaanne ile elinden tuttuğu torunu öldü - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan babaanne ile elinden tuttuğu torunu öldü

25.07.2022 15:28
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan babaanne ile elinden tuttuğu torunu öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür (6), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Tire ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür (6), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Tire- Torbalı kara yolu Mahmutlar köyü Tokatbaşı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür'e Fatih C. yönetimindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerini ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sevinç Yür ve torunu Buse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Otomobil sürücüsü Fatih C.'yi gözaltına alan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan babaanne ile elinden tuttuğu torunu öldü - Son Dakika

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