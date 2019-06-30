Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı
1 saat önce
Denizli'nin Kale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan Mehmet Budak (47) ağır yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
'nin Kale
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan Mehmet Budak
(47) ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- Muğla
karayolunun 34. kilometresinde Kale ilçesine bağlı Solmaz
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Muğla istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan E.Y. (57) yönetimindeki 34 BMC 194 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Budak'a (47) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Budak'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Tavas Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü E.Y. ise jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Tedaviye alınan Mehmet Budak'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - DENİZLİ
Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu