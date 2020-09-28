Yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İhsan Onur (43), ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Gürbüz G. (47), trafik ışıklarında kendisine yeşil yandığını öne sürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Gürbüz G. yönetimindeki 16 D 0393 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada İhsan Onur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Onur, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onur, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gürbüz G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

'BİRDEN KARŞIMA ÇIKTI'

Sürücü Gürbüz G., olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, "Aracımda 2 kişi vardı, seyir halindeydim. Birden karşıma çıktı, koşarak karşıya geçmeye çalışıyordu galiba ama bana yeşil ışık yanıyordu. Çarptığım kişi, kırmızı ışık yanarken geçmek istedi. Nasıl olduğunu fark etmedim" dedi.