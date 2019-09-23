Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı

23 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cahide Çetin (36), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cahide Çetin (36), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Cahide Çetin'e, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Çetin, yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çetin'i ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cahide Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü arıyor.


Atatürk Bulvarı, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:31 Kaynak: DHA
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