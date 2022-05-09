YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika
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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

09.05.2022 10:30

İZMİR'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na, Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

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Karantina, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika


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