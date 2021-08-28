Yolun karşısına geçemedi - Son Dakika

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Ankara karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut T.'ye (68), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KBE 75 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen Mahmut T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Mahmut T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ