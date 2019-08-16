Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, System.String[]


ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş'e, Ahmet Bayram Ö. (53) yönetimindeki 67 T 5098 plakalı taksi çarptı. Yolda sürüklenen Koray yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koray, ambulansa taşınırken, "Nefes alamıyorum. Kolum çok acıyor" diyerek ağladı. Özel hastaneye kaldırılan Koray Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Taksi sürücüsü Ahmet Bayram Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Zonguldak
Koray Ateş, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:21:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]