Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Ulusoy'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından aynı yerde bir kaza daha meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.
Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda, saat 18.30 sıralarında S.A.Ç.'nin kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.C.'ye çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen T.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddialara göre genç kıza S.A.Ç. kontrolündeki araçtan önce Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller emniyet otoparkına götürüldü.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy da, Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı Manken Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi
Son Dakika › 3. Sayfa › Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı - Son Dakika