Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı - Son Dakika
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Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

09.12.2022 09:30

Güzel manken Özge Ulusoy'un geçtiğimiz hafta babasının yaşamını yitirdiği Ankara'daki Güneş Bulvarı'nda bir kaza daha meydana geldi. Karşıdan karşıya geçerken hızla gelen aracın altında kalan 15 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Ulusoy'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından aynı yerde bir kaza daha meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda, saat 18.30 sıralarında S.A.Ç.'nin kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.C.'ye çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen T.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özge Ulusoy'un babasının öldüğü yerde bir korkunç kaza daha! Genç kız feci şekilde can verdi

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İddialara göre genç kıza S.A.Ç. kontrolündeki araçtan önce Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller emniyet otoparkına götürüldü.

ÖZGE ULUSOY'UN BABASI DA AYNI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy da, Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.

Özge Ulusoy'un babasının öldüğü yerde bir korkunç kaza daha! Genç kız feci şekilde can verdi
Özge Ulusoy'un babasının öldüğü yerde bir korkunç kaza daha! Genç kız feci şekilde can verdi
Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı Manken Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA
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Çankaya, Ankara, Güneş, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki genç kız kurtarılamadı - Son Dakika

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