Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

50 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Fahri Korutürk Caddesi'nde seyreden İsa G. (54) yönetimindeki 26 KV 062 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özge K'ye (30) çarptı.

Yaralanan kadın, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:29 Kaynak: AA

Bilecik, Bozüyük, Güncel
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