Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Madenci (38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Madenci (38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Mikail Okan, kazanın ardından sinir krizi geçirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Madenci'ye, Mikail Okan'ın kullandığı 06 DTN 91 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Madenci, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Madenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi duyan otomobil sürücüsü Mikail Okan, sinir krizi geçirdi. Okan'ı sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Madenci'nin cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mikail Okan gözaltına alındı.


Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:59 Kaynak: DHA
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