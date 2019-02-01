Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı
46 dakika önce
Kütahya'da bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kütahya
'da bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A.K. yönetimindeki 43 SR 981 plakalı otomobil, Fuatpaşa Mahallesi Ahievran Caddesi Fatih
Sanayi Sitesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Başdemir'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Başdemir, 112 Acil Servis
ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA
Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti
İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu