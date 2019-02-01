Son Dakika Haberleri: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

46 dakika önce

Kütahya'da bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı, System.String[]
Kütahya'da bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A.K. yönetimindeki 43 SR 981 plakalı otomobil, Fuatpaşa Mahallesi Ahievran Caddesi Fatih Sanayi Sitesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Başdemir'e çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Başdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA

Fatih, Kütahya, Güncel
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