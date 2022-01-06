Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Dikmen (65), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BK 892 plakalı otomobil, markette alışveriş yaparak evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Dikmen'e çarptı. Kamil Dikmen çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Sağlık ekibi ağır yaralanan Kamil Dikmen'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Dikmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.